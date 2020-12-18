В Киеве неадекват с гитарой ворвался в операционную и устроил драку с врачами (видео)

В Киеве пьяный мужчина ворвался в операционную одной из больниц и устроил драку с врачами, которые в это время спасали жизнь пациенту.

Неадекват при себе имел гитару, однако вместо песен набросился на медиков. Об этом сообщает "Муниципальная стража Киева" в Facebook.

Задержать пьяного агрессивного "барда" пришлось муниципалам, которые и отвезли его в полицию.

Также в сети опубликовали видео, на котором схваченный правоохранителями в больнице хулиган грозится "всех поубивать" и рассказывает, что он - непобедимый боец ММА (бои без правил).

На кадрах видно, что возле мужчины в футболке и джинсах на полу лежит гитара. Несмотря на свое состояние, он не забыл надеть бахилы.

Ролик с задержанным буйным "гитаристом" можно посмотреть по этой ссылке.

В Киеве пьяный "бард" ворвался в операционную и устроил драку с врачами (фото: скриншот с видео facebook.com/MunicipalnaVarta)

В сети гневно отреагировали на подобную дикую выходку - пользователи интернета пишут в комментариях, что из-за действий неадеквата мог погибнуть пациент, и называют мужчину "убийцей".

Какой ужас, теперь весенне-осеннее обострение шизофрении круглый год

При чем здесь шизофрения? Это типичный представитель синевы.

Убийца

Он больничный коридор с вагоном метро перепутал

Мамкин побездюк

Доигрался

О, очередного "Рембо" задержали?

Артиста обидеть может каждый...

Ранее сообщалось, что недавно в Николаеве пьяный мужчина побил и покусал врачей.

Также мы писали о том, что под Львовом пациент избил фельдшера "скорой" до сотрясения мозга.