В Киеве неадекват с гитарой ворвался в операционную и устроил драку с врачами (видео)

В Киеве пьяный мужчина ворвался в операционную одной из больниц и устроил драку с врачами, которые в это время спасали жизнь пациенту.
Неадекват при себе имел гитару, однако вместо песен набросился на медиков. Об этом сообщает "Муниципальная стража Киева" в Facebook.
Задержать пьяного агрессивного "барда" пришлось муниципалам, которые и отвезли его в полицию.
Также в сети опубликовали видео, на котором схваченный правоохранителями в больнице хулиган грозится "всех поубивать" и рассказывает, что он - непобедимый боец ММА (бои без правил).
На кадрах видно, что возле мужчины в футболке и джинсах на полу лежит гитара. Несмотря на свое состояние, он не забыл надеть бахилы.
Ролик с задержанным буйным "гитаристом" можно посмотреть по этой ссылке.
В Киеве пьяный "бард" ворвался в операционную и устроил драку с врачами (фото: скриншот с видео facebook.com/MunicipalnaVarta)
В сети гневно отреагировали на подобную дикую выходку - пользователи интернета пишут в комментариях, что из-за действий неадеквата мог погибнуть пациент, и называют мужчину "убийцей".
Ранее сообщалось, что недавно в Николаеве пьяный мужчина побил и покусал врачей.
Также мы писали о том, что под Львовом пациент избил фельдшера "скорой" до сотрясения мозга.