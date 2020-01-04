В Киеве нашли связанными и убитыми пропавших девушек: фото, видео

В Киеве на Подоле обнаружили в квартире жуткую находку. Хозяева сдавали на Новый год квартиру, но 4 января там нашли тела двух девушек, которые пропали накануне. Это случилось по адресу улица Кирилловская, 127. Трупы девушек были спрятаны в шкафу. Об этом сообщает Информатор.

Отметим, что двух девушек объявили пропавшими 2 января. Их тела были связаны и изрезаны колющим, острым предметом. Всего на телах были десятки ножевых ранений.

В Киеве на Подоле обнаружили в квартире жуткую находку (Информатор)

Одной из убитых, предварительно, является та девушка, которая и арендовала квартиру с парнем. Парня в квартире не было.

Отмечается, что квартира сдавалась посуточно. Последний раз ее арендовали парень и девушка 31 декабря. Жильцы должны были сдать ее 4 января, но когда хозяйка зашла в квартиру, то увидела на балконе в шкафу два трупа, лежащих друг на друге. Ноги погибшей были замотаны скотчем. По информации хозяйки, парень прислал смс-сообщение, что они съезжают раньше.

Видео можно посмотреть здесь.