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В Киеве нашли способ бороться с насильниками: установили "антиманьячные" кнопки (фото)

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 12:47
В Киеве нашли способ бороться с насильниками: установили "антиманьячные" кнопки (фото) В Киеве придумали, как бороться с насильниками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве придумали, как обезопасить людей от маньяков и насильников. Так, в скверах и парках начали появляться специальные устройства с кнопками.

Об этом сообщают на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В случае опасности нужно просто нажать на кнопку. Тогда включится мощная сирена и начнется световая подача сигнала.

"Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования - нужно лишь добежать до кнопки", - сказано в сообщении.

В Киеве нашли способ бороться с насильниками: установили &quot;антиманьячные&quot; кнопки (фото)В Киеве появились "антиманьячные кнопки" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы сразу же отреагировали на новое устройство в парках. Люди отмечают, что подобные кнопки уже целый год стоят в Куреневском парке.

Главное вовремя найти эту кнопку.

  • В Куренівському парку, більше року, такі стоять, і все ок, ніхто не ламає, іноді діти бавляться, нажимають на кнопку, спрацьовує мигалка.
  • Их через неделю посрывают, поймут как можно разобрать и сдать на металл и маньяки опять будут чувствовать себя вольготно.
  • А почему только в парках? Такие кнопки и в каждом парадном должны стоять и во дворах. В парке "березовая роща" на Приорке не видела.
  • В Куреневском парке уже стоит больше года и никто не утащил.

Как мы писали ранее, женщина рассказала о смерти сына и мужа от рук маньяка в Кривом Роге.

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