В Киеве нашли способ бороться с насильниками: установили "антиманьячные" кнопки (фото)
В Киеве придумали, как обезопасить людей от маньяков и насильников. Так, в скверах и парках начали появляться специальные устройства с кнопками.
Об этом сообщают на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В случае опасности нужно просто нажать на кнопку. Тогда включится мощная сирена и начнется световая подача сигнала.
"Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования - нужно лишь добежать до кнопки", - сказано в сообщении.
В Киеве появились "антиманьячные кнопки" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
В комментариях украинцы сразу же отреагировали на новое устройство в парках. Люди отмечают, что подобные кнопки уже целый год стоят в Куреневском парке.
Главное вовремя найти эту кнопку.
- В Куренівському парку, більше року, такі стоять, і все ок, ніхто не ламає, іноді діти бавляться, нажимають на кнопку, спрацьовує мигалка.
- Их через неделю посрывают, поймут как можно разобрать и сдать на металл и маньяки опять будут чувствовать себя вольготно.
- А почему только в парках? Такие кнопки и в каждом парадном должны стоять и во дворах. В парке "березовая роща" на Приорке не видела.
- В Куреневском парке уже стоит больше года и никто не утащил.
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