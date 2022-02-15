В Киеве нашли рюкзак с пушистым "сюрпризом" внутри (фото)

В Киеве в Святошинском районе прохожие на улице нашли рюкзак, в котором была кошка.
Об этом сообщил Telegram-канал "Киев без цензуры".
Животное нашли на проспекте Королева, 6.
Отмечается, что кто-то потерял или выбросил рюкзак с котом внутри. Порода - норвежская лесная. Также очевидцы отмечают, что животное домашнее и ухоженное.
На фото видно, что за питомцем хорошо ухаживали, к тому же – его обнаружили в специальном рюкзаке с прозрачным окошком. Обычно такие используют для комфортной транспортировки животных.
В сети пользователи пишут, что вероятно, кота могли забыть или потерять.
Кроме того, в Святошинском районе развесили объявления о находке с номером телефона на случай, если с котом действительно расстались случайно.
Однако, в сети пишут, что скоро у животного появится новый хозяин.
Ранее мы сообщали, что в киевском супермаркете на полке с кошачьим кормом обнаружили хомяков в бутылке.
Также мы писали, что в Киеве ищут хозяев добермана, которого сбила машина.