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В Киеве нарушителю парковки принесли неожиданный "сюрприз" (фото)

Киев, Воскресенье 20 декабря 2020 11:46
В Киеве нарушителю парковки принесли неожиданный "сюрприз" (фото)
Водитель заехал своим автомобилем на газон (иллюстративное фото: РБК-Украина)
Автор: Анжелика Галушко

В Киеве в Подольском районе 19 декабря заметили автомобиль, владелец которого поставил на длительное время свое авто не по правилам. Он заехал прямо на газон. Взамен киевляне решили оригинально наказать автовладельца за незнание или игнорирование правил дорожного движения.

Как говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент с автомобилем Honda произошел на улице Полковой. Водитель несмотря на запрещенное место для парковки, оставил авто возле многоэтажки на газоне.

Неизвестные решили проучить водителя за нарушение ПДД. На лобовом стекле машины они оставили дверцу от морозилки. А на крышу "Хонды" поставили стеклянную бутылку.

В Киеве нарушителю парковки принесли неожиданный &quot;сюрприз&quot; (фото)

Водитель заехал на газон возле житолового дома (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Мнения людей о таком поступке неизвестных разделились. Так, в комментариях к публикации одни пользователи поддерживают такую инициативу, другие с иронией говорят о поврежденном заборе возле авто, замечая, что такое "наказание" вряд ли будет иметь результат. Вот, что пишут пользователи:

  • Как считаете, такие подсказки помогут ей в следующий раз парковаться нормально?
  • Как для предупреждения, весьма доходчиво. Думаю владелица примет во внимание этот тонкий намек
  • Это ему можно сказать еще повезло.
  • Неэффектно и не дойдет! Вот когда эти все предметы будут внутри салона, вот тогда.
  • Парковка не очень, а огрызок забора никого не смущает?
  • А с записки или разговора не пробовали начать?

Напомним, в Киеве жестко наказали водителя элитной машины за наглую парковку.

Ранее мы писали, что в Харькове на парковке неизвестные устроили пожар. В результате два автомобиля выгорели полностью.

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