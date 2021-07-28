В Киеве напали на продавцов и уничтожили их товар (жесткое видео)

В Киеве решили бороться с торговцами, которые продают контрабандные сигареты у входа в метро. Так, неизвестные молодые люди напали на "торгашей".
Видео показали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Своеобразный метод борьбы с незаконной продажей контрафактных сигарет. Поддерживаете?" - спросили у пользователей сети под видео.
Отметим, что украинцы поддержали таких "мстителей" и написали, что торговцы сигаретами не должны продавать их в этих местах.
Как мы писали ранее, "торгаши" превратили электричку на Одессу в базар.