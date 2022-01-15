В Киеве наглый вор украл телефон у бармена: момент попал на видео

По предварительной информации, мужчина зашел в кафе на Крещатике, 27а. Отмечается, что сначала он пытался обокрасть гостей заведения, но решил забрать телефон бармена.

После этого "пробили" геолокацию телефона, и выяснилось, что он находился по адресу ул. Кисловодская 15, а затем на ул. Милютенко, 46.

"К сожалению, полиция ехать отказывалась, перебрасывая все то на другие УП, то отговоркой, что им не откроют дверь, то просто говорили, что не приедут. Дежурный дознаватель вообще отказалась вносить дело в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований), потому что не видела в этом необходимости, хотя видно было, что преступление есть и есть возможность его арестовать", - рассказала пострадавшая.

К тому же потом телефон снова включили, и он двигался по улице Вадима Гетьмана в сторону радиорынка "Караваевые дачи".

Однако, и в этот раз патрульные отказались ехать.

Приметы вора

"Кожа у него словно желтого цвета, поэтому я подумала, что это иностранец. Был в маске, но форма лица была немного квадратная, говорил неуверенно, что я спихнула, на незнание языка. Невысокого роста примерно 160-165, среднего телосложения, в свой рост выглядит пропорционально, возможно широкие плечи", - написала пострадавшая.

Кроме того, он был одет в светлые голубые брюки, черную куртку, бежевую шапку и красную кофту.