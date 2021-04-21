В Киеве наглые грабители напали на женщину прямо у подъезда: расплата постигла сразу
В Киеве молодые люди совершили нападение на женщину прямо у подъезда ее дома, чтобы ограбить. Злоумышленники задули несчастную из газового баллончика, вырвали из рук сумку и бросились наутек, однако далеко убежать грабителям не удалось.
Об этом 21 апреля передали в пресс-службе полиции Киева.
Инцидент произошел на улице Теодора Драйзера на Троещине.
Как выяснилось, на 54-летнюю женщину напали уроженцы Житомирской области и Киева - им по 21 и 20 лет. После того как преступники со своей "добычей" попытались скрыться, их задержали неравнодушные прохожие.
"Крики киевлянки о помощи услышал прохожий, который с товарищем догнал обидчиков и держал до приезда полицейских", - рассказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Максим Козак.
Он уточнил, что пострадавшей вызвали "скорую", а правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Следователи уже сообщили фигурантам, которые находятся под стражей, о подозрении. Теперь парням грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Киеве на Троещине грабители с газовым баллончиком напали на женщину (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Ранее сообщалось, что в Киеве наглые воры обокрали девочку на глазах у полицейских в подземном переходе.
Также мы писали о том, что недавно на Закарпатье поймали набожного церковного грабителя, который стал "звездой" сети.