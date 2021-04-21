В Киеве наглые грабители напали на женщину прямо у подъезда: расплата постигла сразу

В Киеве молодые люди совершили нападение на женщину прямо у подъезда ее дома, чтобы ограбить. Злоумышленники задули несчастную из газового баллончика, вырвали из рук сумку и бросились наутек, однако далеко убежать грабителям не удалось.

Об этом 21 апреля передали в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Теодора Драйзера на Троещине.

Как выяснилось, на 54-летнюю женщину напали уроженцы Житомирской области и Киева - им по 21 и 20 лет. После того как преступники со своей "добычей" попытались скрыться, их задержали неравнодушные прохожие.

"Крики киевлянки о помощи услышал прохожий, который с товарищем догнал обидчиков и держал до приезда полицейских", - рассказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Максим Козак.

Он уточнил, что пострадавшей вызвали "скорую", а правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Следователи уже сообщили фигурантам, которые находятся под стражей, о подозрении. Теперь парням грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве на Троещине грабители с газовым баллончиком напали на женщину (фото: kyiv.npu.gov.ua)