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В Киеве начинающий блогер-неудачник разбил арендованный электросамокат: видео взорвало сеть

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве начинающий блогер ради видео для соцсетей издевался над электросамокатом компании Bolt. Запись своих хулиганских поступков злоумышленник залил к себе в инстаграм.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, ужасный инцидент произошел вчера, 21 сентября, на лестнице к памятнику Магдебургскому праву на Набережном шоссе.

Видео с попытками уничтожить прокатный электросамокат Bolt выложил в Instagram пользователь с никнеймом "vladosik753".

На видео видно, что парень сначала спустил самокат с высоты, а потом – начал на нем ехать. Кроме того, под смех друзей, которые снимали это на видео, он раскрутил транспортное средство и бросил его на тротуар.

Когда местные жители увидели поступок парня, оставили комментарии почти под каждой его заметкой. Также после инцидента неравнодушные граждане решили найти хулигана и пообщаться с ним.

Пользователи пишут, что служба безопасности Bolt найдет злоумышленника гораздо быстрее, чем даже полицейские.

В сети пользователи с возмущением отреагировали на поступок несовершеннолетнего и пишут, что он должен извиниться и заплатить за ремонт самоката.

  • Ждем извинений;
  • Не дай Бог после его поступка у самоката откажет тормоз или отлетит колесо;
  • Ну а нормальные потребители должны платить за него больше денег, потому что в цену услуг заложены такие случаи;
  • Он уже не первый раз попадает в новости своими поступками;
  • Пусть откупает самоката за этот поступок.

Ранее мы сообщали, что в Киеве изъяли четыре контейнера контрабандного электротранспорта.

Также мы писали, что в Полтаве мужчина пытался утопить электросамокат в собственной ванне.

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электросамокаты