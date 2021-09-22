В Киеве начинающий блогер-неудачник разбил арендованный электросамокат: видео взорвало сеть

Так, ужасный инцидент произошел вчера, 21 сентября, на лестнице к памятнику Магдебургскому праву на Набережном шоссе.

Видео с попытками уничтожить прокатный электросамокат Bolt выложил в Instagram пользователь с никнеймом "vladosik753".

На видео видно, что парень сначала спустил самокат с высоты, а потом – начал на нем ехать. Кроме того, под смех друзей, которые снимали это на видео, он раскрутил транспортное средство и бросил его на тротуар.

Когда местные жители увидели поступок парня, оставили комментарии почти под каждой его заметкой. Также после инцидента неравнодушные граждане решили найти хулигана и пообщаться с ним.

Пользователи пишут, что служба безопасности Bolt найдет злоумышленника гораздо быстрее, чем даже полицейские.

В сети пользователи с возмущением отреагировали на поступок несовершеннолетнего и пишут, что он должен извиниться и заплатить за ремонт самоката.