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В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках (фото)

Автор: Анна Шиканова

В Киеве начали вакцинировать всех желающих прямо в маршрутках. Специальные передвижные лаборатории появились в разных районах города. Эксперимент начали 19 августа, и он будет длиться до 22-го числа.

Как происходит вакцинация в столице в специальных передвижных пунктах – читайте в нашем материале.

Передвижные пункты расположены в салонах маршруток "Богдан". Всем желающим предлагают на выбор два препарата – CoronoVac или AstraZeneca.

Для того чтобы вакцинироваться, необходимо с собой иметь: паспорт, идентификационный код, мобильный телефон.

Предварительная запись на такую вакцинацию не нужна.

Сделать прививку смогут все граждане Украины или лица, у которых есть постоянный вид на жительство.

Определить пункты вакцинации будет несложно – на маршрутках висят большие таблички синего цвета с надписью о том, что тут проводят вакцинацию от коронавируса всем желающим.

Вакцинация в Киеве в маршрутках (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Мобильные пункты вакцинации будут курсировать по определенному графику:

График работы прививочных автобусов и палаток на основных рынках Киева:

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как начали работать передвижные пункты вакцинации в киевских маршрутках.

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