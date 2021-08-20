В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках (фото)

В Киеве начали вакцинировать всех желающих прямо в маршрутках. Специальные передвижные лаборатории появились в разных районах города. Эксперимент начали 19 августа, и он будет длиться до 22-го числа.
Как происходит вакцинация в столице в специальных передвижных пунктах – читайте в нашем материале.
Передвижные пункты расположены в салонах маршруток "Богдан". Всем желающим предлагают на выбор два препарата – CoronoVac или AstraZeneca.
Для того чтобы вакцинироваться, необходимо с собой иметь: паспорт, идентификационный код, мобильный телефон.
Предварительная запись на такую вакцинацию не нужна.
Сделать прививку смогут все граждане Украины или лица, у которых есть постоянный вид на жительство.
Определить пункты вакцинации будет несложно – на маршрутках висят большие таблички синего цвета с надписью о том, что тут проводят вакцинацию от коронавируса всем желающим.
Вакцинация в Киеве в маршрутках (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как начали работать передвижные пункты вакцинации в киевских маршрутках.