ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках (фото)

Новина українською →
Киев, Пятница 20 августа 2021 11:14
В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках (фото) Фото: В Киеве вакцинируют коронавируса прямо в маршрутках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве начали вакцинировать всех желающих прямо в маршрутках. Специальные передвижные лаборатории появились в разных районах города. Эксперимент начали 19 августа, и он будет длиться до 22-го числа.

Как происходит вакцинация в столице в специальных передвижных пунктах – читайте в нашем материале.

Передвижные пункты расположены в салонах маршруток "Богдан". Всем желающим предлагают на выбор два препарата – CoronoVac или AstraZeneca.

Для того чтобы вакцинироваться, необходимо с собой иметь: паспорт, идентификационный код, мобильный телефон.

Предварительная запись на такую вакцинацию не нужна.

Сделать прививку смогут все граждане Украины или лица, у которых есть постоянный вид на жительство.

Определить пункты вакцинации будет несложно – на маршрутках висят большие таблички синего цвета с надписью о том, что тут проводят вакцинацию от коронавируса всем желающим.

В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках (фото)В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках (фото)В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках (фото)В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках (фото)В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках (фото)

Вакцинация в Киеве в маршрутках (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Мобильные пункты вакцинации будут курсировать по определенному графику:

В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках (фото)

График работы прививочных автобусов и палаток на основных рынках Киева:

В Киеве начали вакцинировать всех желающих в маршрутках (фото)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как начали работать передвижные пункты вакцинации в киевских маршрутках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса Вакцинация
LITE
Праздник 20 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 20 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины