Избили на детской площадке: в Киеве мужчина пострадал после просьбы не курить

Избиение мужчины в Киеве произошло после конфликта на детской площадке, когда житель дома попросил людей не курить в месте, где играют дети. Инцидент произошел на прошлой неделе, 4 июня. Об этом сообщает "Сегодня".

Пострадавший рассказал, что два года назад он сделал детскую площадку возле общежития, где проживает. На площадке есть песочница, горки и скамейки для мам с колясками. При этом люди стараются соблюдать чистоту.

На прошлой неделе к одному из соседей в общежитии приехали гости - три парня и две девушки. Они постоянно собирались на площадке, шумели, распивали алкогольные напитки и курили.

Фото: Виктор Еременко

Мужчина подошел к ним вечером и попросил не курить, поскольку пепел падает в песок, в котором потом будут играть дети. Но его не послушали. Более того, между соседями завязалась словесная перепалка, после которой сосед ударил мужчину по лицу. Он ответил на этот удар, и началась драка, к которой подключились гости соседа.

Мужчину повалили на землю и начали сильно избивать ногами. После этого инцидента пострадавший Виктор Еременко оказался на больничной койке. У него переломаны ребра, рассечена голова, внутренний разрыв щеки. Врачи ему наложили 10 швов.

Фото: Виктор Еременко

Но главное, что ему травмировали легкие, в которые начала собираться жидкость, ее убирали с помощью двух дренажей.

Виктор написал заявление в полицию, но пока к нему никто не приходил и не звонил.

"Мне бы не хотелось, чтобы это избиение осталось безнаказанным. Ведь люди должны нести ответственность за свои действия. Я собираю документы, чеки – траты на лечение и просто так все это оставлять не хочу", - заявил он.

В полиции заявили, что открыли уголовное производство по данному инциденту, материалы зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований. Правоохранители установили личности хулиганов и сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, что в Киеве школьница зверски избила свою ровесницу.

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