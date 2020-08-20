В Киеве мужчина зверски избил своего друга: во всем виновата ревность

В Киеве молодой мужчина до смерти избил своего близкого друга. Пострадавшего госпитализировали без сознания и множественными травмами головы в больницу, где он скончался.

Трагедия произошла на улице Кочуры в столице. Медики приехали по вызову и обнаружили мужчину с множественными травмами головы и без сознания. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось, и он умер в больнице. Детали рассказали в пресс-службе полиции Киева на странице в Facebook.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, накануне между мужчинами возник конфликт на бытовой почве. Якобы один из них проявлял чрезмерную симпатию к жене другого.

"После разговора возникла драка, в ходе которой один мужчина повалил на землю другого и начал бить кулаками по голове, в результате чего тот потерял сознание", - сообщил начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался житель Житомирской области 1989 года рождения, у которого ранее не было проблем с законом. Во время допроса подозреваемый сознался в совершении преступления.

Начато уголовное производство по части 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Подозреваемого взяли под стражу на два месяца. Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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