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В Киеве мужчина жестоко избил вахтершу и сбежал (видео 18+)

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 17:02
В Киеве мужчина жестоко избил вахтершу и сбежал (видео 18+)
В Киеве мужчина жестоко избил женщину (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве разыскивают мужчину, который совершил нападение на женщину и жестоко ее избил

В Киеве на улице Академика Глушкова, 36 произошло страшное ЧП - мужчина напал на вахтершу, жестоко избил ее и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. Сейчас нападавшего разыскивает полиция и людей, видевших этого мужчину, просят сообщить в правоохранительные органы.

"Не будьте равнодушны, помогите идентифицировать нам этого изверга, напавшего безосновательно на женщину, которая ему в бабушки годится! Разбил ей голову, перебил нос, оставил гематомы и кровоподтеки на теле. И просто убежал! Сегодня это наша мама, а завтра, не дай Бог, им может оказаться ваша бабушка, мама, жена, сестра или дочь! Вглядитесь в это существо, возможно в нем вы узнаете своего соседа! Берегите себя и своих родных! Никто не смеет калечить людей! Будьте осторожны! Неизвестно в каком состоянии ходит это существо на нашем городу", - сказано в сообщении.

В Киеве мужчина жестоко избил вахтершу и сбежал (видео 18+)Напавший на женщину-вахтершу (Киев Оперативный)

Видео нападения смотрите здесь.

В комментариях люди высказывают шок от такой жестокости мужчины, они недоумевают, почему он это сделал.

  • Зловити і відразу зламати ноги..спочатку вище колін, а потім нижче, теж саме і з руками зробити, щоб довго не міг не те що махати ними, а й поворухнути.
  • Конечности поотламывать, пусть плечами машет.
  • Торчков уйма на каждом шагу. Спс Авакову за наркоторговлю.
  • Теремки не большие, найдут.
  • В Киеве мужчина жестоко избил вахтершу и сбежал (видео 18+)Скриншот комментариев (Facebook)
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