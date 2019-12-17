В Киеве мужчина жестоко избил вахтершу и сбежал (видео 18+)

В Киеве мужчина жестоко избил женщину (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве разыскивают мужчину, который совершил нападение на женщину и жестоко ее избил

В Киеве на улице Академика Глушкова, 36 произошло страшное ЧП - мужчина напал на вахтершу, жестоко избил ее и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. Сейчас нападавшего разыскивает полиция и людей, видевших этого мужчину, просят сообщить в правоохранительные органы.

"Не будьте равнодушны, помогите идентифицировать нам этого изверга, напавшего безосновательно на женщину, которая ему в бабушки годится! Разбил ей голову, перебил нос, оставил гематомы и кровоподтеки на теле. И просто убежал! Сегодня это наша мама, а завтра, не дай Бог, им может оказаться ваша бабушка, мама, жена, сестра или дочь! Вглядитесь в это существо, возможно в нем вы узнаете своего соседа! Берегите себя и своих родных! Никто не смеет калечить людей! Будьте осторожны! Неизвестно в каком состоянии ходит это существо на нашем городу", - сказано в сообщении.

Напавший на женщину-вахтершу (Киев Оперативный)

Видео нападения смотрите здесь.

В комментариях люди высказывают шок от такой жестокости мужчины, они недоумевают, почему он это сделал.