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В Киеве мужчина жестко наказал "героя парковки": в сети впечатлены от поступка (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве мужчина "расправился" с горе парковщиком. Однако, по мнению владельца авто, его транспортное средство было припарковано в правильном месте.

Видео опубликовали в Telegram-канале KIEVMAP.

Так, видеорегистратор из салона транспортного средства снял, как мимо него проходит пожилая женщина и мужчина - вероятно, супружеская пара. Женщина просто проходит мимо, однако мужчина, который идет прямо за ней, проводит по капоту авто каким-то предметом. Скорее всего это что-то металлическое, вроде ключей.

Очевидно, что на машине осталась царапина, за устранение которой придется заплатить деньги, которые никто возмещать не собирается.

"Борьба с героями парковки по-троещински. Хозяин уверяет, что оставил машину по всем правилам, но этот дед был явно не согласен", - говорится под видео.

В комментариях пользователи поражены от поступка мужчины.

  • Он, должно быть, подумал, что ему после этого поступка этот автомобиль подарят;
  • Я считаю, что лучше оставить записку или поговорить с владельцем, чем такое делать;
  • Так делать нельзя, есть другие способы, как решать эту проблему;
  • На видео машина в правильном месте стоит;
  • А водитель потом найдет деда, и уничтожит ему дверь.

Ранее мы сообщали, что в Киеве жители нашли способ бороться с незаконной парковкой.

Также в Одессе девушка за парковку в аэропорту заплатила почти тысячу долларов.

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Киев