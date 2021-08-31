В Киеве мужчина жестко наказал "героя парковки": в сети впечатлены от поступка (видео)

Так, видеорегистратор из салона транспортного средства снял, как мимо него проходит пожилая женщина и мужчина - вероятно, супружеская пара. Женщина просто проходит мимо, однако мужчина, который идет прямо за ней, проводит по капоту авто каким-то предметом. Скорее всего это что-то металлическое, вроде ключей.

Очевидно, что на машине осталась царапина, за устранение которой придется заплатить деньги, которые никто возмещать не собирается.

"Борьба с героями парковки по-троещински. Хозяин уверяет, что оставил машину по всем правилам, но этот дед был явно не согласен", - говорится под видео.

В комментариях пользователи поражены от поступка мужчины.