В Киеве мужчина вытащил двух людей из канала: он оказался известным

В Киеве на Русановском канале в воду упали два человека. Проходивший мужчина, не побоялся холодной воды, и прыгнул на помощь утопающим. Оказалось, что без колебаний в холодную воду нырнул Казбек Тедеев - троюродный брат чемпиона мира по вольной борьбе Эльбруса Тедеева. Кого он спас - так и не узнал, не помнит даже, поблагодарили ли они его.

В тот день автомобиль ехал по Русановской набережной и внезапно упал в канал, там оказались и люди, сидевшие в машине. Казбек Тедеев совершил героический поступок и спас людей. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Казбек работает прокурором Киевской области, его троюродный брат - чемпион мира по вольной борьбе Эльбрус Тедеев.

"Это совсем не героический поступок, это поступок нормального человека. Брат сказал - молодец и точка", - рассказал Казбек.

По словам Казбека, от шока и холода тогда, не запомнил даже людей, которых спас.

Отмечается, что на место инцидента никто из свидетелей не вызвал спасателей, они приехали туда по просьбе "скорой помощи".

Казбека Тедеева будут номинировать на "Героя Украины", а пока он на больничном лечится от воспаления легких.

В Киеве Казбек Тедеев спас жизни людей (ТСН)