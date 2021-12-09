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В Киеве мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа и чудом выжил

Автор: Роман Мирончук

В Киеве сегодня, 9 декабря, около 5 часов утра мужчина 1993 года рождения выпрыгнул из окна квартиры, которая находится на седьмом этаже. При этом ему повезло, он упал на козырек подъезда и остался жив.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы на Харьковском шоссе, 67-А. После падения мужчина потерял сознание. Скорую помощь, спасателей и полицию вызвали очевидцы происшествия.

В данное время полиция выясняет все обстоятельства случившегося. По словам мамы и брата мужчины, он прыгнул из окна по неизвестным им причинам.

Напомним, в Харькове женщина задушила своего двухлетнего сына поясом от халата, а потом выбросилась из окна четвертого этажа. В это время в ее квартире находился отец, который спал и ничего не подозревал.

После падения на землю женщина сломала ребра, таз и получила множественные ушиби. Она осталась жива и сейчас находится в больнице. За убийство ребенка ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Мы также писали о том, что за день до выписки в Волынской области 78-летний мужчина выпрыгнул из окна 4 этажа COVID-больницы. От полученных травм он скончался на месте. Полиция проверила тело и по предварительным данным, следов насилия не выявлено.

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Киевсуицид