В Киеве мужчина устроил стрельбу среди бело дня в аптеке из-за маски

В центре Киева мужчина устроил стрельбу из-за маски (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина устроил пьяный дебош в центре Киева из-за отсутствия маски

В центре Киева мужчина устроил стрельбу после конфликта из-за отсутствия защитной маски. Он ворвался в помещение аптеки на улице Бассейной и устроил там скандал.

Инцидент произошел в пятницу, 27 ноября. 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в помещение аптеки без защитной маски и сразу получил замечание от работников торговой точки, а потом и от других посетителей. Надевать маску он отказался и начал дебоширить. Как сообщили на странице пресс-службы полиции Киева в Facebook, для того, чтобы утихомирить мужчину и вывести его из аптеки, пришлось вызвать наряд частной охраны.

Мужчина сопротивлялся и не хотел покидать помещение аптеки, он начал нецензурно выражаться и оказывать сопротивление сотрудникам охраны. Хулигана все-таки вывели из здания. На улице он не прекратил высказывать свое возмущение, а потом достал пистолет и выстрелил в асфальт. К счастью, обошлось без пострадавших.

На помощь сотрудникам охранной фирмы приехали патрульные полицейские, которые задержали хулигана и отправили его в отделение. Ему грозит уголовная и административная ответственность. Пистолет и патроны к нему полиция изъяла и отправила на экспертизу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Киева ночью устроили стрельбу из пистолета.

А также рассказывали о том, что в Луцке посетитель супермаркета подрался с полицейскими из-за маски.