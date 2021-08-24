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В Киеве мужчина устроил "перформанс" и облил краской постамент с флагом Украины

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Киев, Вторник 24 августа 2021 19:33
В Киеве мужчина устроил "перформанс" и облил краской постамент с флагом Украины Фото: в Киеве на Крещатике совершили акт вандализма (facebook.com/kievavtodor)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 24 августа, в день празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины в центре Киева мужчина облил красной краской ступеньки возле КГГА и испачкал постамент с государственным флагом.

"Киев Оперативный" в Telegram-канале опубликовал видео, на котором видно, кто это сделал.

На видео видно, что мужчина тщательно подготовился к своему "перформансу". Он загримировался, разделся, оставив на себе белое полотенце. Кроме того, он застелил простыней ступеньки возле КГГА.

После чего он взял желтое ведро с красной краской и вылил ее себе на голову. Дальше он немного постоял, а потом встал на колени.

Интересно, что возле таблички "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года" мужчина оставил красный отпечаток своей руки.

На место инцидента вызвали коммунальщиков Шевченковского района, которые быстро все очистили.

В Киеве мужчина устроил &quot;перформанс&quot; и облил краской постамент с флагом УкраиныВ Киеве мужчина устроил &quot;перформанс&quot; и облил краской постамент с флагом Украины

Коммунальщики убирают красную краску (фото: facebook.com/kievavtodor)

Отметим, что сегодня в Киеве мужчина поджег себя во время парада ко Дню Независимости. Ему быстро оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Мотивы такого поступка пока неизвестны.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский потроллил Виктора Януковича во время своей праздничной речи на праздновании Дня Независимости.

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