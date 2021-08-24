В Киеве мужчина устроил "перформанс" и облил краской постамент с флагом Украины

Сегодня, 24 августа, в день празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины в центре Киева мужчина облил красной краской ступеньки возле КГГА и испачкал постамент с государственным флагом.

"Киев Оперативный" в Telegram-канале опубликовал видео , на котором видно, кто это сделал.

На видео видно, что мужчина тщательно подготовился к своему "перформансу". Он загримировался, разделся, оставив на себе белое полотенце. Кроме того, он застелил простыней ступеньки возле КГГА.

После чего он взял желтое ведро с красной краской и вылил ее себе на голову. Дальше он немного постоял, а потом встал на колени.

Интересно, что возле таблички "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года" мужчина оставил красный отпечаток своей руки.

На место инцидента вызвали коммунальщиков Шевченковского района, которые быстро все очистили.

Коммунальщики убирают красную краску (фото: facebook.com/kievavtodor)