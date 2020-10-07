В Киеве мужчина убил и поджег сына: выяснились скандальные подробности об увлечениях отца

В Киеве отец зарезал и сжег собственного сына в квартире. Между бывшими супругами разгорелся скандал, когда отец не захотел отдавать обратно ребенка матери. Потом мужчина запер дверь и поджег квартиру вместе с 6-летним сыном на диване. Мать все это время не могла войти в квартиру и пыталась дозвониться в полицию. Когда стражи порядка приехали - было слишком поздно. Тело ребенка с ножевыми ранениями нашли на обугленном диване. Отца задержали соседи.

Соседи бывших супругов считают, что сотворивший такое мужчина - наркоман. Он неоднократно был замечен за неадекватным поведением. Между экс-мужем и женой постоянно были скандалы. Об этом утверждают соседи по лестничной клетке, пишет "Обозреватель".

Пара находилась в разводе с 2018 года, но отец часто брал к себе сына, а когда мама приходила за ним, происходили громкие ссоры и конфликты.

В тот день мужчина забрал сына с английского, а вечером отказался отдать мальчика матери. Он выставил женщину за дверь и устроил скандал.

"Сначала мальчик еще выглядывал в окно, но прыгнуть с 7 этажа было невозможно. Обезумевшая мать бегала вокруг дома и кричала "Данила! Данила!" Под окном валялись игрушки, туда же летела посуда. Мать всю трясло от ужаса. Да и мне страшно было все это видеть. Но этот гад сдаваться не собирался. Его пожарные уговаривали открыть дверь, все бесполезно. И он поджег диван, на котором лежал ребенок", - рассказала соседка.

Когда полиция задерживала мужчину он оказывал сопротивление, его еле скрутили пять человек. По рассказам людей, он был как-будто "под кайфом". Мужчина гордился убийством и заявлял, что давно хотел это сделать. Также он кричал, что его еще все надолго запомнят.

Сейчас убийца собственного сына в СИЗО. Ему "светит" пожизненное заключение. В содеянном он признался.

Как мы ранее писали, мужчина, убивший сына, гордится содеянным.