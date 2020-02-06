В Киеве мужчина шокировал поступком с ребенком: отец года

В Киеве мужчина на велосипеде шокировал людей. Дело в том, что он посадил на плечи ребенка и ехал по оживленной дороге. К слову, сейчас на дорогах гололед из-за сильного снегопада и такое поведение может закончиться плачевно. Фото "героя" появилось на странице в Facebook "Киев автомобильный".

"Пока идут споры относительно ремней безопасности и детских автокресел, некоторые вообще не волнуются", - написали под снимками мужчины на велосипеде.

В Киеве заметили мужчина на велосипеде с ребенком на плечах (фото: facebook.com/autokiev.info)

На снимках можно увидеть мужчину в камуфляже, на спине у него рюкзак, а на плечах сидит ребенок, которому на вид 3-4 года.

Пользователи сети совсем не поняли такой "отваги" мужчины и заклеймили его в комментариях к посту. Люди пишут, что такой отец совсем не заботится о безопасности своего ребенка. Украинцы интересуются, почему мужчину с ребенком не остановили на дороге, а позволили им дальше так ехать.