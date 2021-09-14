UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве мужчина с прокатным велосипедом заблокировал движение наглого таксиста: видео инцидента

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве водитель службы Uklon решил объехать пробку по тротуару. Однако, его постигла неудача и его движение преградил принципиальный велосипедист.

Видео наглого таксиста опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел на улице Бажана в столице.

В частности, на видео видно, что другие водители ехали в пробке согласно правилам дорожного движения. Поэтому проехать по тротуару наглому водителю не давал клиент сервиса проката велосипедов BikeNow.

В сети поступок велосипедиста оценили и добавили, что водителя автомобиля нужно наказать за такое нарушение.

Местные жители Осокорков и Позняков говорят, что после начала ремонта на Южном мосту водители начали очень часто выезжать на тротуары, чтобы объехать многокилометровые пробки. Поэтому двигаться пешеходными зонами стало опасно.

В комментариях пользователи пишут, что таких водителей стало очень много.

  • Побольше бы таких велосипедистов, то может меньше было бы нарушений;
  • Парень молодец, уважение ему. Еще на видео сразу надо снимать, тогда они менее агрессивны, было несколько раз уже такое;
  • Молодец, так и нужно с ними делать;
  • Они уже напрочь обнаглели, Сколько можно;
  • Вчера тоже еще одного такого водителя видела.

Ранее мы сообщали, что в Киеве неадекват бегал по крышам авто.

Также мы писали, в Киеве мужчина жестко наказал "героя парковки".

Читайте РБК-Украина в Google News
автотаксист