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В Киеве мужчина покурил на балконе и сжег 10 квартир: что ему грозит

Коллаж РБК-Украина: курение на балконе привело в масштабному пожару в киевской пятиэтажке
Автор: Владимир Костырин

В Киеве по вине беспечного курильщика произошел пожар в жилом доме и сгорели 10 квартир, а одна из жительниц, спасаясь от пламени, была вынуждена прыгать с третьего этажа, в результате чего получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Об этом 27 июля передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, виновник происшествия курил на балконе в своей квартире в пятиэтажке, неосторожно бросил окурок на пол рядом с текстильными материалами. Мужчина не убедился, что окурок угас, и ушел спать.

Так на балконе начался пожар, и пламя быстро распространился на верхние этажи, и вскоре произошло возгорание 10 квартир в доме.

Курение на балконе обернулось пожаром в пятиэтажке Киева (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Сообщается, что нанесенный из-за пожара материальный ущерб жильцам пятиэтажки составил около 1,5 млн гривен. Сам инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 июля, в Днепровском районе столицы.

Горе-курильщику уже сообщили о подозрении по факту нарушения правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Пожар начался из-за непотушенного окурка на балконе (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Теперь мужчине грозит лишения свободы на срок до 8 лет.

"Досудебное расследование осуществляют следователи Днепровского управления полиции ГУ ГП в Киеве", - добавили в прокуратуре.

В киевской пятиэтажке вспыхнул пожар из-за окурка и сгорели 10 квартир (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Стоит напомнить, что с 11 июля в Украине вступили в силу нормы закона против курильщиков.

Более того, украинцы сейчас даже инициировали петицию и стали требовать запретить курение и на балконах.

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Киев