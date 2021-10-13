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В Киеве мужчина напал на женщину с ребенком в коляске: бил битой по голове

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Киев, Среда 13 октября 2021 09:29
В Киеве мужчина напал на женщину с ребенком в коляске: бил битой по голове В киевском ботсаду напали на женщину с ребенком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в ботсаду имени Гришко напали на женщину с ребенком. Мужчина нанес шесть ударов битой по голове женщины.

Об этом сообщает "Информатор".

Как все произошло

ЧП произошло 12 сентября днем во время прогулки женщины с ребенком в коляске. Неизвестный подошел сзади и нанес несколько ударов палкой или битой по голове.

"Мама сидела на лавке, обедала. Рядом была коляска. Первый удар она получила сидя. Когда встала, начала защищать коляску, отбиваться руками. Остальные удары мужчина наносил уже глядя маме в лицо. Она начала громко кричать, после чего нападавший убежал", - рассказала Ольга, дочка пострадавшей.

По словам пострадавшей женщины, она получила около 6 ударов. Лицо мужчины она не запомнила, он был в капюшоне. Спортивного телосложения, высокий и накачанный.

Женщина работает няней и была в ботсаду на прогулке вместе с ребенком. К счастью, малыш не пострадал.

В Киеве мужчина напал на женщину с ребенком в коляске: бил битой по голове

Как мы ранее писали, под Киевом мужчина с вилами напал на полицейских.

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