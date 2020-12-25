В Киеве мужчина избил женщину за замечание на глазах у ребенка: малыш стал заикаться

В Киеве неадекватный "герой парковки" набросился на двух женщин, а одну избил на глазах у ее трехлетнего ребенка. У малыша случилась истерика и он начал заикаться. Инцидент произошел по адресу Гната Юры, 10б. Об этом рассказали на странице "Борщаговка" в Facebook.

Женщина с 3-х летним ребенком направлялись в детский сад на утренник по узкому тротуару. Мужчина на автомобиле, проезжая мимо, решил припарковать свою машину на том же тротуаре, остановив авто прям перед женщиной с ребенком, полностью перегородив им путь.

"Женщина вышла с малышом на дорогу, на ее претензию, что так делать не следует, он вышел с авто и самой грубой форме оскорблений, нецензурной брани, крика, ярости и угроз накинулся на нее, на глазках 3-х летнего ребенка, введя в ступор ее и испугав ребенка, который впал в сильнейшую истерику!" - сказано в сообщении на странице.

Проходившая мимо женщина стала свидетелем ситуации и встала на защиту матери с ребенком, но жестоко за это поплатилась. Неадекват набросился на нее и ударил по руке и лицу.

"Она просила прекратить издеваться над женщиной и ее ребенком. Успела сделать несколько фото агрессора и его авто. Она просила перепарковать автомобиль на противоположную сторону, что бы не преграждать проход по тротуару другим школьникам у входа в школу. На что этот «не мужчина» набросился с агрессией и нецензурной бранью и на эту женщину. Когда она решила позвонить мужу с просьбой о помощи, то агрессор с угрозами нанес болевой удар по руке, а затем ударил по лицу, нанеся повреждения", - рассказали на странице.

Женщины пытались успокоить маленькую трехлетнюю девочку, которая была в истерике и начала заикаться. Никто из прохожих не сделал замечание мужчину, который оскорблял женщин и довел до истерики ребенка.

В комментариях украинцы возмутились происходящим.

Ну такую скотобазу нужно гасить на месте конечно! Жаль, что рядом не оказалось никого из порядочных людей...

Зачем скандалить? Фото и видео фиксация, наряд полиции и все!

Напишите заявление в полицию, номер машины есть, фото его есть, быстро вычислят.

Імпотент. Нормальні чоловіки так себе не ведуть. А ця бидлота злиться на жінок, бо ні на що не спроможний! На жаль такі екземпляри трапляються!

Как мы писали ранее, в Киеве пассажиры троллейбуса устроили драку с поножовщиной (видео).