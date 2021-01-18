В Киеве мужчина избил щенка и выбросил его на улицу (видео)

В воскресенье, 17 декабря, в Шевченковском районе Киева мужчина избил своего щенка в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в доме на улице Бульварно-Кудрявской.

Видео жестокого обращения с животным попало в сеть. На нем видно, как мужчина ведет собаку на поводке, а потом начинает ее бить ногами. Об этом инциденте сообщает "dtp.kiev.ua" в своем Telegram-канале.

Видео избиения щенка можно посмотреть по этой ссылке.

В полиции сообщили, что мужчина взял животное с улицы несколько недель назад. Перед прогулкой с собакой мужчина избил ее, а потом и вовсе выбросил на улицу. Полицейские опросили свидетелей и установили личность мужчины. Им оказался киевлянин, 1987 года рождения.

По факту жестокого обращения над животным открыто уголовное производство.

Позже собаку нашли, ее подобрала девушка. Щенка отвезли на осмотр к ветеринару. Врачи провели полно обследование и заявили, что с собакой все в порядке, тяжелых травм у нее нет.

Щенок в ветеринарной клинике (фото: facebook.com/leo.remenev)

Напомним, в Киеве мужчина рискнул жизнью ради пса, провалившегося под лед. Хозяйка вызвала спасателей после нескольких попыток спасти своего питомца.

Ранее в Виннице водитель такси набросился с кулаками на пассажира из-за того, что тот решил взять в поездку двухмесячного щенка. Досталось также и жене пассажира, и собаке.