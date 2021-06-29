В Киеве мужчина ехал в метро с большой собакой без намордника, чем возмутил пассажиров (видео)

"В специфической обстановке метро, где много незнакомых людей, звуков, запахов милые животные могут испугаться и стать агрессивными", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно правил пользования метрополитеном, перевозить небольших домашних животных разрешается в специальных сумках.

Кроме этого, в правилах метрополитена Киева указано, что граждане могут бесплатно перевозить птиц и мелких животных только в специальных клетках. Больших собак взять с собой в метро не разрешается.

На видео видно, как пес сидит на сидении возле своего хозяина, а рядом сидят другие пассажиры. При этом один мужчина сделал хозяину животного замечание.

"То, что вы делаете - это неправильно", - сказал он.

После чего собачник встал с места, подошел к нему и о чем-то поговорил.