В Киеве муж звезды "Крепостной" устроил драку на улице посреди ночи (видео)

Фединчик подбежал к одной машине и начал вытаскивать водителя через окно. Водитель же брызнул ему в лицо газовым баллончиком.

Актер снял футболку, начал кричать и провоцировать драку. Актер ударил мужчину, но его быстро успокоили.

"Человек был неадекватен, очень возмущался как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что супруга актера объяснила его агрессивное поведение. По словам женщины, у мужа сейчас сложный период в жизни. Она также извинилась за его поведение.

Скриншот t.me/KyivOperativ

У себя в Instagram-stories она отметила, что никогда не думала, что такое будет происходить в ее жизни.

Скриншот с Instagram

Пользователи сети возмущены поведением актера и подозревают, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.