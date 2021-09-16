Где в Киеве можно вакцинироваться прямо сейчас: список пунктов

Вакцинироваться в Киеве Moderna, Phizer и другими препаратами сегодня можно либо в медицинских учреждениях, или в центрах массовой вакцинации.
Как рассказали нам в пресс-службе Helsi на сегодня в столице всего работает 239 пункта, где можно получить прививку.
Выше упомянутые 239 пунктов включают массовые центры вакцинации и кабинеты прививок в медучреждениях (работают с понедельника по пятницу) и функционируют во всех районах города.
Там можно получить как первую, так и вторую дозу вакцины.
Центров массовой вакцинации всего девять:
Все они работают ежедневно.
По состоянию на сегодня, больше всего жителей города записываются онлайн именно в МВЦ, который может осуществлять до 5 тысяч прививок от коронавируса ежедневно. За лето в МВЦ было создано более 110 тысяч онлайн-записей на вакцинацию.
Чтобы записаться на прививки против COVID-19, нужно выбрать удобный пункт, дату и время на helsi.me.
С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.
Декларация с семейным врачом не обязательна, но очень желательна - она значительно ускоряет процесс внесения данных о вакцинации.
Подтверждение записи будет сохранено в личном кабинете в приложении Helsi. Его нужно показать при входе вместе с паспортом и идентификационным кодом.
Также в приложении будут сохранены все данные о проведенной вакцинации от COVID-19.
Напомним, ранее мы писали о том, что Ляшко сделал важное обращение к противникам вакцинации.
А также рассказывали о том, что украинцам рассказали, сколько будут действовать COVID-сертификаты.