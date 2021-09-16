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Где в Киеве можно вакцинироваться прямо сейчас: список пунктов

Автор: Анна Шиканова

Вакцинироваться в Киеве Moderna, Phizer и другими препаратами сегодня можно либо в медицинских учреждениях, или в центрах массовой вакцинации.

Как рассказали нам в пресс-службе Helsi на сегодня в столице всего работает 239 пункта, где можно получить прививку.

Где в Киеве вакцинироваться?

Выше упомянутые 239 пунктов включают массовые центры вакцинации и кабинеты прививок в медучреждениях (работают с понедельника по пятницу) и функционируют во всех районах города.

Там можно получить как первую, так и вторую дозу вакцины.

Центров массовой вакцинации всего девять:

  • Международный выставочный центр возле станции метро "Левобережная"
  • ТРЦ "Блокбастер Молл"
  • ТРЦ "Ретровиль"
  • Шесть "Эпицентров"

Все они работают ежедневно.

По состоянию на сегодня, больше всего жителей города записываются онлайн именно в МВЦ, который может осуществлять до 5 тысяч прививок от коронавируса ежедневно. За лето в МВЦ было создано более 110 тысяч онлайн-записей на вакцинацию.

Как записаться на вакцинацию

Чтобы записаться на прививки против COVID-19, нужно выбрать удобный пункт, дату и время на helsi.me.

С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Декларация с семейным врачом не обязательна, но очень желательна - она значительно ускоряет процесс внесения данных о вакцинации.

Подтверждение записи будет сохранено в личном кабинете в приложении Helsi. Его нужно показать при входе вместе с паспортом и идентификационным кодом.

Также в приложении будут сохранены все данные о проведенной вакцинации от COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ляшко сделал важное обращение к противникам вакцинации.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали, сколько будут действовать COVID-сертификаты.

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