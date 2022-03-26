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В Киеве могут заработать оптики: столичная власть просит возобновить обслуживание

Фото: В Киеве могут начать работать оптики (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в скором времени могут заработать оптики. Столичная власть просит владельцев этого бизнеса возобновит обслуживание клиентов.

Об этом сообщает КГГА.

Если оптики откроются - у людей будет возможность приобрести или заменить очки или линзы. Для многих горожан это залог нормальной жизни и безопасности.

В приложении "Киев Цифровой" есть карта бизнеса столицы, который сейчас работает. Карта также доступна по ссылке.

Отметим, что ночь на 26 марта в Киеве прошла спокойно.

Работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги.

В столице работает коммунальный транспорт. Для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкие мосты.

Работают продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.

Напомним, что украинцам рассказали, как получить социальную помощь во время войны.

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Киев