В Киеве могут заработать оптики: столичная власть просит возобновить обслуживание

В Киеве в скором времени могут заработать оптики. Столичная власть просит владельцев этого бизнеса возобновит обслуживание клиентов.
Об этом сообщает КГГА.
Если оптики откроются - у людей будет возможность приобрести или заменить очки или линзы. Для многих горожан это залог нормальной жизни и безопасности.
В приложении "Киев Цифровой" есть карта бизнеса столицы, который сейчас работает. Карта также доступна по ссылке.
Отметим, что ночь на 26 марта в Киеве прошла спокойно.
Работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги.
В столице работает коммунальный транспорт. Для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкие мосты.
Работают продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.
Напомним, что украинцам рассказали, как получить социальную помощь во время войны.
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