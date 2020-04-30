В Киеве медики объявили бойкот: надбавку за COVID-19 не выдали, а зарплату урезали

В Киеве медики городской больницы №8 устроили забастовку после того, как не дождались обещанную надбавку 300% за работу с больными коронавирусом пациентами.

Врачи рассказали, что вчера также подтвердился положительный тест на COVID-19 у двух сотрудников больницы, которые контактировали с 40 другими коллегами - теперь потенциально инфицированными.

Как говорится в обращении медиков, опубликованном на Facebook-странице паблика "Жизнь Минского массива", по документам "коронавирус не принимают в этой больнице и его там нет".

Эта больница находится на второй линии борьбы с пандемией, однако на практике персонал регулярно контактирует с больными COVID-19. Утверждается, что за время карантина учреждение приняло около 150 человек зараженных коронавирусом.

Отмечается, что младшие медсестры и врачи горбольницы №8 "не только не получили ни копейки доплаты за работу в эпидемию, но и получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до эпидемии. Из-за стартовавшей 1 апреля мед реформы, после которой ставки и оклады всех медработников упали".

В итоге медики двух отделений объявили об отказе работать в таких условиях и с такой оплатой - около 5 тысяч гривен.

"Завтра еще несколько отделений готовится бастовать. Завтра закроется одна больница. Послезавтра их примеру последуют все больницы города. А через неделю плюнут врачи во всей стране", - говорится в заявлении.

Медики требуют "достойную оплату всем врачам".

Также они выложили фото расчетных листов зарплат без муниципальных надбавок медсестры и младшей сестры за последний месяц в условиях каждодневного контакта с коронавирусом.

В Киеве медики больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, объявили забастовку из-за низкой зарплаты (Фото: facebook.com/minskiymassiv)

Сотрудники медучреждения рассказали, что средств индивидуальной защиты от коронавируса никто так и не получил, хотя в больнице за все время было подтверждено около 70 случаев заболеваний COVID-19. Об этом передает APnews.

Затем больных переводили в специализированные медучреждения, но до тех пор, пока диагноз не подтверждался, они находились в городской клинической больнице №8.

Сейчас врачи уже вернулись к исполнению своих обязанностей и больница работает в штатном режиме.

В понедельник, 4 мая, в больницу приедут чиновники КГГА для того, чтобы вести диалог с медиками.

Медики киевской больницы №8 устроили забастовку из-за низкой зарплаты (Фото: apnews.com.ua)

Источник издания "Обозреватель" в департаменте здравоохранения объяснил, что с 1 апреля всеми выплатами медикам занимается НСЗУ.

"Если раньше Киев делал так называемые муниципальные доплаты медикам из своего бюджета в размере 50% от их оклада, то сейчас мы не имеем на это права. Сессия уже проголосовала решение выделять медработникам безвозвратную помощь. Это решение должно быть подписано. А пока медики получили даже меньше, чем раньше", - говорит заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что 30 апреля под зданием Кабинета министров в Киеве возобновились акции протеста с требованием ослабить карантин в Украине.

Перед этим в разных городах прошли протесты из-за условий карантина - предприниматели перекрывали дороги в Хусте на Закарпатье, под Херсоном, пробивались на рынки в Каменском Днепропетровской области, протестовали в Мелитополе под Запорожьем и не только.

Напомним также, что в Украине коронавирусом заразились почти 2 тысячи медиков - в Минздраве отмечают, что причиной этого является в том числе недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.