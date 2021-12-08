В Киеве машина въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим: видео необычной аварии

В Киеве произошло необычное ДТП. В частности, легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел 8 декабря на улице Ревуцкого.
"Летел водитель Toyota. В один момент рулевой влетел в большую лужу и полностью облил прохожего. Тот в ответ решил стукнуть по машине. Водитель мгновенно выскочил и полез в драку с пешеходом", - говорится в сообщении.
Однако, когда водитель выбежал из машины, то она покатилась и въехала в мусоровоз.
В комментариях пользователи удивлены поступку водителя.
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