В Киеве у маршрутки на ходу оторвалось колесо и влетело в остановку

В Киеве с маршруткой №415 произошла неприятная история. Дело в том, что на ходу у нее отвалилась задняя полуось. Сдвоенное колесо покатилось по дороге и влетело в остановку общественного транспорта. При этом из-за сильного удара колесо разбило стекло.

"Водитель просто почесал репу, неохотно раздал обратно деньги пассажирам (не всем, а лишь тем, кто этого потребовал), а теперь ждет техпомощь", - говорится в сообщении.

Напомним, пассажирка рейсового автобуса сообщением Херсон - Железный Порт спрятала грязный подгузник своего ребенка под сиденье. Из-за ее действий в салоне стояла вонь.

Водитель автобуса был сильно удивлен, когда обнаружил подгузник после уборки салона. Также он пожаловался на то, что и без подгузника пассажиры часто после себя оставляют много мусора. Мужчина при этом записывал видео, а котором "передал привет" женщине, которая так некрасиво поступила.

Мы также писали о том, что в Черновцах во время движения отлетело колесо маршрутки. При этом пострадала женщина, которая переходила дорогу через пешеходный переход.