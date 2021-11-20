В Киеве маршрутчик поиздевался над пожилой женщиной: на это видео нельзя смотреть равнодушно

Инцидент случился вечером 19 ноября в маршрутке № 474, которая перевозит пассажиров от метро Харьковская до Бортничей.

На снятых очевидцами кадрах видно, что водитель отказывается отдать женщине удостоверение. Пенсионерка готова была заплатить, но маршрутчик молча выбросил документ в окно.

Женщине пришлось выходить на улицу, чтобы в темноте на дороге искать свое удостоверение.

Пользователи сети страшно возмущены, как действиями маршрутчика, так и тем, что остальные пассажиры не вступились за пожилого человека. Вот что пишут люди в комментариях: