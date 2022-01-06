В Киеве маршрутчик напал на пассажира из-за замечания о курении: возмутительное видео

Так, инцидент произошел 29 декабря.

На видео видно, как водитель несколько раз пытался выбить у мужчины телефон и требовал, чтобы тот покинул маршрутку.

"После замечания, которое я сделал водителю по поводу прокуренного салона, он начал непрерывно нецензурно выражаться в мой адрес, а также совершил физические действия агрессивного характера. Во время диалога с водителем я начал снимать видео, на что водитель частично снизил количество нецензурной лексики", – рассказал пассажир.

Также, водитель несколько раз пытался ударить его и выбить телефон из рук.

Мужчина рассказал, что в сентябре 2021 года уже обращался с жалобами на горячую линию из-за того, что водители курят в салонах автотранспорта на этом маршруте.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику, 18+!