В Киеве маршрутчик напал на пассажира из-за замечания о курении: возмутительное видео

В Киеве в Дарницком районе в маршрутном автобусе №545 возник конфликт между пассажиром и водителем автотранспорта. В частности, все произошло якобы из-за того, что водитель курил в салоне.
Об этом сообщили в Telegram-канале Дарница Live.
Так, инцидент произошел 29 декабря.
На видео видно, как водитель несколько раз пытался выбить у мужчины телефон и требовал, чтобы тот покинул маршрутку.
"После замечания, которое я сделал водителю по поводу прокуренного салона, он начал непрерывно нецензурно выражаться в мой адрес, а также совершил физические действия агрессивного характера. Во время диалога с водителем я начал снимать видео, на что водитель частично снизил количество нецензурной лексики", – рассказал пассажир.
Также, водитель несколько раз пытался ударить его и выбить телефон из рук.
Мужчина рассказал, что в сентябре 2021 года уже обращался с жалобами на горячую линию из-за того, что водители курят в салонах автотранспорта на этом маршруте.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику, 18+!
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