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В Киеве маршрутчик напал на пассажира из-за замечания о курении: возмутительное видео

Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Дарницком районе в маршрутном автобусе №545 возник конфликт между пассажиром и водителем автотранспорта. В частности, все произошло якобы из-за того, что водитель курил в салоне.

Об этом сообщили в Telegram-канале Дарница Live.

Так, инцидент произошел 29 декабря.

На видео видно, как водитель несколько раз пытался выбить у мужчины телефон и требовал, чтобы тот покинул маршрутку.

"После замечания, которое я сделал водителю по поводу прокуренного салона, он начал непрерывно нецензурно выражаться в мой адрес, а также совершил физические действия агрессивного характера. Во время диалога с водителем я начал снимать видео, на что водитель частично снизил количество нецензурной лексики", – рассказал пассажир.

Также, водитель несколько раз пытался ударить его и выбить телефон из рук.

Мужчина рассказал, что в сентябре 2021 года уже обращался с жалобами на горячую линию из-за того, что водители курят в салонах автотранспорта на этом маршруте.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику, 18+!

Ранее мы сообщали, что в Днепре маршрутчик шокировал горожан "слепой" ездой. Видео возмутило сеть.

Также мы писали, что в Харькове водитель троллейбуса удивила необычным занятием во время движения.

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маршрутчик