В Киеве мама с дочкой выпали из окна: появилось мрачное видео из квартиры

В Киеве 22 октября на улице Соломенская женщина с ребенком выпали из окна квартиры на девятом этаже. В полиции рассказали подробности страшной трагедии и показали видео из квартиры.

Так, согласно данным пресс-службы полиции погибшей матери было 29 лет (ранее говорили, что около 40), а дочке - шесть. А судя по жутковатым кадрам из квартиры, семья не такая уж и благополучная, как говорили о ней соседи.

В помещении страшная антисанитария и беспорядок. Страшно представить, что ребенку пришлось жить в таких условиях.

Правоохранители рассказали, что от полученных травм обе потерпевшие погибли на месте. По данному факту открыто уголовное производство, в рамках которого полицейские установят все обстоятельства и причины этого происшествия.

"Установлено, что с девятого этажа квартиры выпали 29-летняя женщина и ее 6-летняя дочь, которые от полученных травм скончались", - рассказали в Национальной полиции.

Предварительно следствием было установлено, что женщина проживала в квартире вместе с родственниками и имела определенные жизненные проблемы.

В Киеве женщина и ребенок выпали из окна (видео: поліція Києва)

Отметим, что соседи говорили, что семья благополучная, но у женщины есть проблемы (какие именно не уточнялось). Также, сообщалось, что у ребенка есть отец, который якобы работает строителем.

Напомним, что женщина с ребенком выпали из окна девятого этажа в среду, 22 октября. Они рухнули на крыльцо аптеки, а затем на асфальт. Обе скончались на месте.