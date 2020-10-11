В Киеве лихач устроил жуткое ДТП со "скорой": видео прояснило многое

В Киеве произошло жуткое ДТП с каретой "скорой помощи" в воскресенье, 11 октября. Причиной аварии стало желание одного из участников дорожного движения полихачить.

В сети появилось видео ЧП, произошедшее на Героев Сталинграда (Оболонь), сообщает dtp.kiev.ua.

Причиной аварии является то, что водитель автомобиля марки Suzuki не уступил BMW. И последнее авто отлетело в "скорую".

ДТП со "скорой" в Киеве (фото: dtp.kiev.ua)

"На круговом движении водитель Suzuki не пропустил BMW, который после удара врезался в скорую. Пострадали оба водителя. На месте работает полиция и следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

В Киеве случилось жуткое ДТП со "скорой" (видео: dtp.kiev.ua)

В комментариях пользователи пишут, что водители мчались с сумасшедшей скоростью.

"Cудя по тому что беха за 100 метров от места удара отлетела - ехала она уж точно не 50-70 - а гораздо быстрее, и, скорее всего, появилась в поле зрения Сузуки уже, когда поздно было, или же в повороте беха не удержала свою полосу и ее вынесло на Сузуки", - говорится в комментариях.

ДТП со "скорой" в Киеве (фото: dtp.kiev.ua)

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