В Киеве курьеры Glovo возмутили сеть ездой по подземным переходам на мопедах

На видео видно, как несколько курьеров Glovo на мопедах спускаются по ступенькам пешеходного перехода, чтобы не объезжать по дороге. Инцидент произошел возле парка имени Пушкина, который находится рядом со станцией метро "Шулявская".

"Если меня в ближайшее время подрежут где-то в парке КПИ или Пушкина, то это курьеры Глово азиатской внешности на мопедах. Один из них вел себя достаточно агрессивно, мне приходилось прятать телефон. Они чаще всего ездят без номеров, но на видео виден один номер АЕ5796ОН", - написала девушка.

Она также рассказала, что уже обратилась в патрульную полицию, где ей сказали написать заявление и ждать ответа.

В компании Glovo уже знают об этом инциденте и прокомментировали ситуацию под постом Ольги.

"Добрый вечер! Спасибо, что обратили наше внимание. Мы считаем подобное поведение курьеров абсолютно неприемлемым. Курьеры являются независимыми субъектами, однако у каждого есть собственный рейтинг, на который могут влиять пользователи, партнеры и указанные вами инциденты. При снижении рейтинга курьера в приложении, он обязательно будет отключен от платформы Glovo без возможности восстановления сотрудничества", - заявили в компании.

Ольге также предложили связаться с компанией, чтобы она могла идентифицировать курьеров.

Пользователи сети также прокомментировали видео. При этом есть люди, которые ничего зазорного в действиях курьеров не видят.