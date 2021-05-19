В Киеве курьер Glovo устроил драку с водителем прямо посреди дороги (видео)

На кадрах видно, что водители обоих транспортных средств остановились неподалеку от пешеходного перехода и начали махать руками. Причем "гловер" даже не слез со своего двухколесного друга, а водитель не покинул авто.

После того, как оба получили несколько тумаков (в основном мужчина за рулем Skoda, так как курьер был в шлеме), оба разъехались.

"На столичных Березняках что-то не поделили водители Skoda и мотороллер. Разговор был коротким, но, вероятно, результативным", - подписано видео.

Видео: В Киеве курьер Glovo подрался с водителем легковушки (facebook.com/vartovi.espreso)

Отметим, что курьеры, судя по частоте случаев, курьеры - народ довольно конфликтный.