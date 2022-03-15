Где в Киеве купить мясо, овощи и фрукты: адреса работающих рынков

В Киеве продолжают работать продуктовые рынки, где можно сделать необходимые покупки. Сейчас открытыми остаются около 30 предприятий торговли.
Об этом сообщили в КГГА.
Ориентировочный режим работы с 10:00 до 15:00.
Адреса рынков:
Голосеевский район: рынок Одесский, просп. Ак. Глушкова, 32-38
Голосеевский район: рынок Владимирский, ул. Антоновича, 115
Голосеевский район: Теремки, ул. Лятошинского, 14
Голосеевский район: т/м Феофаниевский, ул. Академика Заболотного, 48-А.
Дарницкий район: рынок Дарницкий, ул. Сормовская, 15
Дарницкий район: Позняки (возле рынка), ул. Ревуцкого, 12/1
Деснянский район: рынок Лесной, ул. Миропольская, 2
Деснянский район: рынок Выгуровский, ул. Оноре де Бальзака, 94
Деснянский район: Полюс, просп. В. Маяковского, 17
Деснянский район: т/м Полюс, ул. В. Маяковского, 26
Деснянский район: Фермер, ул. Электротехническая, 18
Деснянский район: Радосинь, ул. Драйзера, 8
Деснянский район: Днепряночка, ул. Оноре де Бальзака, 94
Деснянский район: МАЯК - рыночный комплекс, просп. В. Маяковского, 75/2
Днепровский район: Березняки, ул. И. Миколайчука, 4
Печерский район: рынок Печерский, пл. Печерская, 2
Печерский район: т/м Печерский, ул. М. Бойчука, 1/2
Подольский район: рынок Виноградарь, просп. В. Порика, 2-А
Подольский район: рынок Житний (курятина, горячие напитки), ул. Верхний Вал, 16
Подольский район: рынок Мостицкий, просп. Правды, 3-А
Святошинский район: рынок Борщаговский, ул. Зодчих, 58-а
Святошинский район: рынок Днепр, б-р Кольцова, 12
Святошинский район: рынок Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80
Святошинский район: рынок Шлях, ул. Зодчих, 52-а
Соломенский район: рынок Севастопольский, б-р Чоколовский, 5-7
Соломенский район: рынок Соломенский, ул. Соломенская, 24
Соломенский район: Отрадненский (мини-маркет на фасаде), б-р В. Гавела, 18
Также готов к работе Бессарабский рынок, приглашают желающих там работать.
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