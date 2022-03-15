UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Где в Киеве купить мясо, овощи и фрукты: адреса работающих рынков

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве продолжают работать продуктовые рынки, где можно сделать необходимые покупки. Сейчас открытыми остаются около 30 предприятий торговли.

Об этом сообщили в КГГА.

Ориентировочный режим работы с 10:00 до 15:00.

Адреса рынков:

Голосеевский район: рынок Одесский, просп. Ак. Глушкова, 32-38

Голосеевский район: рынок Владимирский, ул. Антоновича, 115

Голосеевский район: Теремки, ул. Лятошинского, 14

Голосеевский район: т/м Феофаниевский, ул. Академика Заболотного, 48-А.

Дарницкий район: рынок Дарницкий, ул. Сормовская, 15

Дарницкий район: Позняки (возле рынка), ул. Ревуцкого, 12/1

Деснянский район: рынок Лесной, ул. Миропольская, 2

Деснянский район: рынок Выгуровский, ул. Оноре де Бальзака, 94

Деснянский район: Полюс, просп. В. Маяковского, 17

Деснянский район: т/м Полюс, ул. В. Маяковского, 26

Деснянский район: Фермер, ул. Электротехническая, 18

Деснянский район: Радосинь, ул. Драйзера, 8

Деснянский район: Днепряночка, ул. Оноре де Бальзака, 94

Деснянский район: МАЯК - рыночный комплекс, просп. В. Маяковского, 75/2

Днепровский район: Березняки, ул. И. Миколайчука, 4

Печерский район: рынок Печерский, пл. Печерская, 2

Печерский район: т/м Печерский, ул. М. Бойчука, 1/2

Подольский район: рынок Виноградарь, просп. В. Порика, 2-А

Подольский район: рынок Житний (курятина, горячие напитки), ул. Верхний Вал, 16

Подольский район: рынок Мостицкий, просп. Правды, 3-А

Святошинский район: рынок Борщаговский, ул. Зодчих, 58-а

Святошинский район: рынок Днепр, б-р Кольцова, 12

Святошинский район: рынок Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80

Святошинский район: рынок Шлях, ул. Зодчих, 52-а

Соломенский район: рынок Севастопольский, б-р Чоколовский, 5-7

Соломенский район: рынок Соломенский, ул. Соломенская, 24

Соломенский район: Отрадненский (мини-маркет на фасаде), б-р В. Гавела, 18

Также готов к работе Бессарабский рынок, приглашают желающих там работать.

Ранее мы писали, какие банки в Киеве работают.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
рынок