Где в Киеве купить легальную елку: список рынков

Где купить легальную новогоднюю елку - вопрос, который волнует большинство украинцев. В последнее время люди стали обращать внимание на то, откуда привезено дерево и, легально ли оно вырублено. В столице уже появились новогодние ярмарки, где можно приобрести лесную красавицу. До 31 декабря по всему Киеву будут работать 97 ярмарок. На них и можно будет купить легальное хвойное дерево с биркой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Список адресов елочных базаров по районам:

Голосеевский район:

улица Изюмская, 1

улица Лятошинского, 14

улица Академика Заболотного, 48-А

улица Маршала Конева, 5

улица Академика Вильямса, 6-А

улица Васильковськая, 11/11

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Дарницкий район:

улица Архитектора Вербицкого, 16

улица Бориса Гмыри, 1

улица Бориса Гмыри, 8

улица Декабристов, 9

улица Елизаветы Чавдар, 1

улица Елизаветы Чавдар, 2

улица Михаила Драгоманова, 1

улицаМихаила Драгоманова, 5-7

улица Елены Пчелки, 2

улица Александра Мишуги, 2

улица Александра Мишуги, 4

улица Михаила Гришка, 1/2

улица Срибнокольськая, 1/2

улица Срибнокольськая, 5

улица Срибнокольськая, 13

улица Урловская, 11/44-2

улица Ялтинськая, 5-А

улица Ялтинськая, 5-Б

Днепровская набережная (возле ТЦ 2Новус")

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской

пересечение улиц Анни Ахматовой и просп. Петра Григоренка

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой)

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой

проспект Петра Григоренка, 26

проспект Петра Григоренка, 41

Харьковськое шосе, 49

Харьковськое шосе, 57

Харьковськое шосе, 144

пересечение улиц Анны Ахматовой и Михаила Драгоманова

улица Здолбуновская, 2

улица Архитектора Вербицкого, 28-А

Деснянский район:

улица Теодора Драйзера, 21

улица Градинская, 6

проспект Владимира Маяковского, 15

проспект Владимира Маяковского, 44

проспект Владимира Маяковского, 97

Днепровский район:

бульвар Игоря Шамо, 2/7

улица Амвросия Бучмы, 10

улица Андрея Малышка, 4-А

улица Ивана Миколайчука, 9

улица Миропольская, 25

улица Митрополита Андрея Шептицкого,1/2

улица Пражская, 1/35

улица Радужная, 4

улица Регенераторная, 5-В

улица Юрия Шумского, 1

проспект Соборности, 2/1

проспект Соборности, 4

пересечение улиц Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо

пересечение улиц Сулеймена Стальского и Курнатовского

пересечение улиц Сулеймана Стальского и бульвара Перова

пересечение улиц Ивана Микитенка и Курнатовского

Оболонский район:

улица Бережанская, 22

улица Вышгородская, 44

улица Героев Днепра, 30

улица Героев Днепра, 32

улица Героев Днепра, 34

улица Ивана Ивашкевича, 6/8-А

улица Йорданская, 17

улица Маршала Малиновского, 3

улица Маршала Малиновского, 12

улица Маршала Малиновского,34

улица Александра Архипенка, 6-А

площадь Оболонская, 6 (локация № 1)

площадь Оболонская, 6 (локация № 2)

площадь Оболонская, 6 (локация № 3)

проспект Героев Сталинграда, 27

проспект Героев Сталинграда, 46

проспект Минский, 2

проспект Оболонский, 1-Б

проспект Маршала Рокоссовского, 3/4

Подольский район:

улица Верхний Вал, 16

улица Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус")

улица Вышгородская, 21/6

улица Маршала Гречка, 18

улица Светлицкого, 30/20 (локация № 1)

улица Светлицкого, 30/20 (локация № 2)

проспект Василия Порика, 2

проспект Георгия Гонгадзе, 20

проспект Правды, 39

проспект Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1)

проспект Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2)

проспект Правды, 66 (локация № 1)

проспект Правды, 66 (локация № 2)

проспект Свободы, 2

улица Ивана Кавалеридзе, 1

улица Юрия Кондратюка, 2

Соломенский район: