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Где в Киеве купить легальную елку: список рынков

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В Киеве лесную красавицу, которая лицензирована, можно купить в определенных местах

Где купить легальную новогоднюю елку - вопрос, который волнует большинство украинцев. В последнее время люди стали обращать внимание на то, откуда привезено дерево и, легально ли оно вырублено. В столице уже появились новогодние ярмарки, где можно приобрести лесную красавицу. До 31 декабря по всему Киеву будут работать 97 ярмарок. На них и можно будет купить легальное хвойное дерево с биркой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Список адресов елочных базаров по районам:

Голосеевский район:

  • улица Изюмская, 1
  • улица Лятошинского, 14
  • улица Академика Заболотного, 48-А
  • улица Маршала Конева, 5
  • улица Академика Вильямса, 6-А
  • улица Васильковськая, 11/11

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Дарницкий район:

  • улица Архитектора Вербицкого, 16
  • улица Бориса Гмыри, 1
  • улица Бориса Гмыри, 8
  • улица Декабристов, 9
  • улица Елизаветы Чавдар, 1
  • улица Елизаветы Чавдар, 2
  • улица Михаила Драгоманова, 1
  • улицаМихаила Драгоманова, 5-7
  • улица Елены Пчелки, 2
  • улица Александра Мишуги, 2
  • улица Александра Мишуги, 4
  • улица Михаила Гришка, 1/2
  • улица Срибнокольськая, 1/2
  • улица Срибнокольськая, 5
  • улица Срибнокольськая, 13
  • улица Урловская, 11/44-2
  • улица Ялтинськая, 5-А
  • улица Ялтинськая, 5-Б
  • Днепровская набережная (возле ТЦ 2Новус")
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
  • пересечение улиц Анни Ахматовой и просп. Петра Григоренка
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой)
  • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
  • проспект Петра Григоренка, 26
  • проспект Петра Григоренка, 41
  • Харьковськое шосе, 49
  • Харьковськое шосе, 57
  • Харьковськое шосе, 144
  • пересечение улиц Анны Ахматовой и Михаила Драгоманова
  • улица Здолбуновская, 2
  • улица Архитектора Вербицкого, 28-А

Деснянский район:

  • улица Теодора Драйзера, 21
  • улица Градинская, 6
  • проспект Владимира Маяковского, 15
  • проспект Владимира Маяковского, 44
  • проспект Владимира Маяковского, 97

Днепровский район:

  • бульвар Игоря Шамо, 2/7
  • улица Амвросия Бучмы, 10
  • улица Андрея Малышка, 4-А
  • улица Ивана Миколайчука, 9
  • улица Миропольская, 25
  • улица Митрополита Андрея Шептицкого,1/2
  • улица Пражская, 1/35
  • улица Радужная, 4
  • улица Регенераторная, 5-В
  • улица Юрия Шумского, 1
  • проспект Соборности, 2/1
  • проспект Соборности, 4
  • пересечение улиц Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо
  • пересечение улиц Сулеймена Стальского и Курнатовского
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и бульвара Перова
  • пересечение улиц Ивана Микитенка и Курнатовского

Оболонский район:

  • улица Бережанская, 22
  • улица Вышгородская, 44
  • улица Героев Днепра, 30
  • улица Героев Днепра, 32
  • улица Героев Днепра, 34
  • улица Ивана Ивашкевича, 6/8-А
  • улица Йорданская, 17
  • улица Маршала Малиновского, 3
  • улица Маршала Малиновского, 12
  • улица Маршала Малиновского,34
  • улица Александра Архипенка, 6-А
  • площадь Оболонская, 6 (локация № 1)
  • площадь Оболонская, 6 (локация № 2)
  • площадь Оболонская, 6 (локация № 3)
  • проспект Героев Сталинграда, 27
  • проспект Героев Сталинграда, 46
  • проспект Минский, 2
  • проспект Оболонский, 1-Б
  • проспект Маршала Рокоссовского, 3/4

Подольский район:

  • улица Верхний Вал, 16
  • улица Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус")
  • улица Вышгородская, 21/6
  • улица Маршала Гречка, 18
  • улица Светлицкого, 30/20 (локация № 1)
  • улица Светлицкого, 30/20 (локация № 2)
  • проспект Василия Порика, 2
  • проспект Георгия Гонгадзе, 20
  • проспект Правды, 39
  • проспект Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1)
  • проспект Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2)
  • проспект Правды, 66 (локация № 1)
  • проспект Правды, 66 (локация № 2)
  • проспект Свободы, 2
  • улица Ивана Кавалеридзе, 1
  • улица Юрия Кондратюка, 2

Соломенский район:

  • бульвар Чоколовский, 19-21
  • улица Соломенская, 39
  • бульвар Чоколовский, 22

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