Где в Киеве купить легальную елку: список рынков
Новогодняя елка в Киеве (Коллаж РБК-Украина)
В Киеве лесную красавицу, которая лицензирована, можно купить в определенных местах
Где купить легальную новогоднюю елку - вопрос, который волнует большинство украинцев. В последнее время люди стали обращать внимание на то, откуда привезено дерево и, легально ли оно вырублено. В столице уже появились новогодние ярмарки, где можно приобрести лесную красавицу. До 31 декабря по всему Киеву будут работать 97 ярмарок. На них и можно будет купить легальное хвойное дерево с биркой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Список адресов елочных базаров по районам:
Голосеевский район:
- улица Изюмская, 1
- улица Лятошинского, 14
- улица Академика Заболотного, 48-А
- улица Маршала Конева, 5
- улица Академика Вильямса, 6-А
- улица Васильковськая, 11/11
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Дарницкий район:
- улица Архитектора Вербицкого, 16
- улица Бориса Гмыри, 1
- улица Бориса Гмыри, 8
- улица Декабристов, 9
- улица Елизаветы Чавдар, 1
- улица Елизаветы Чавдар, 2
- улица Михаила Драгоманова, 1
- улицаМихаила Драгоманова, 5-7
- улица Елены Пчелки, 2
- улица Александра Мишуги, 2
- улица Александра Мишуги, 4
- улица Михаила Гришка, 1/2
- улица Срибнокольськая, 1/2
- улица Срибнокольськая, 5
- улица Срибнокольськая, 13
- улица Урловская, 11/44-2
- улица Ялтинськая, 5-А
- улица Ялтинськая, 5-Б
- Днепровская набережная (возле ТЦ 2Новус")
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
- пересечение улиц Анни Ахматовой и просп. Петра Григоренка
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой)
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
- проспект Петра Григоренка, 26
- проспект Петра Григоренка, 41
- Харьковськое шосе, 49
- Харьковськое шосе, 57
- Харьковськое шосе, 144
- пересечение улиц Анны Ахматовой и Михаила Драгоманова
- улица Здолбуновская, 2
- улица Архитектора Вербицкого, 28-А
Деснянский район:
- улица Теодора Драйзера, 21
- улица Градинская, 6
- проспект Владимира Маяковского, 15
- проспект Владимира Маяковского, 44
- проспект Владимира Маяковского, 97
Днепровский район:
- бульвар Игоря Шамо, 2/7
- улица Амвросия Бучмы, 10
- улица Андрея Малышка, 4-А
- улица Ивана Миколайчука, 9
- улица Миропольская, 25
- улица Митрополита Андрея Шептицкого,1/2
- улица Пражская, 1/35
- улица Радужная, 4
- улица Регенераторная, 5-В
- улица Юрия Шумского, 1
- проспект Соборности, 2/1
- проспект Соборности, 4
- пересечение улиц Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо
- пересечение улиц Сулеймена Стальского и Курнатовского
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и бульвара Перова
- пересечение улиц Ивана Микитенка и Курнатовского
Оболонский район:
- улица Бережанская, 22
- улица Вышгородская, 44
- улица Героев Днепра, 30
- улица Героев Днепра, 32
- улица Героев Днепра, 34
- улица Ивана Ивашкевича, 6/8-А
- улица Йорданская, 17
- улица Маршала Малиновского, 3
- улица Маршала Малиновского, 12
- улица Маршала Малиновского,34
- улица Александра Архипенка, 6-А
- площадь Оболонская, 6 (локация № 1)
- площадь Оболонская, 6 (локация № 2)
- площадь Оболонская, 6 (локация № 3)
- проспект Героев Сталинграда, 27
- проспект Героев Сталинграда, 46
- проспект Минский, 2
- проспект Оболонский, 1-Б
- проспект Маршала Рокоссовского, 3/4
Подольский район:
- улица Верхний Вал, 16
- улица Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус")
- улица Вышгородская, 21/6
- улица Маршала Гречка, 18
- улица Светлицкого, 30/20 (локация № 1)
- улица Светлицкого, 30/20 (локация № 2)
- проспект Василия Порика, 2
- проспект Георгия Гонгадзе, 20
- проспект Правды, 39
- проспект Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1)
- проспект Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2)
- проспект Правды, 66 (локация № 1)
- проспект Правды, 66 (локация № 2)
- проспект Свободы, 2
- улица Ивана Кавалеридзе, 1
- улица Юрия Кондратюка, 2
Соломенский район:
- бульвар Чоколовский, 19-21
- улица Соломенская, 39
- бульвар Чоколовский, 22
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