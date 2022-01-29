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В Киеве на Крещатике компания парней устроила драку (видео)

Автор: Владимир Костырин

В центре Киева молодые люди устроили ночную драку, и пока двое парней сцепились в жестокой потасовке, другие из их компании пытались остановить проезжавшие мимо авто, чтобы водители вмешались в ситуацию.

Видео побоища опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Инцидент произошел прямо на Крещатике ночью 28 января, а снял драку на видео очевидец из окна дома.

На кадрах видно, что группа молодых людей - парни и девушки - двигаются со стороны Бессарабского рынка по направлению к подземке, и между ними начинается какой-то спор.

В определенный момент один из парней вдруг начинает дубасить оппонента, нанеся серию ударов. Однако тот смог пойти в контратаку, и вскоре обидчик уже лежал на асфальте и сам пытался отбиваться от пинков и ударов кулаками.

Остальные предпринимали попытки остановить дерущихся, но из этого ничего не выходило.

Также на ролике видно, что две девушки подбежали к обочине и стали махать руками, пробуя остановить машины, но никто из водителей не стал реагировать на происходящее... кроме таксиста, который притормозил рядом, немного подождал, и когда никто не захотел сесть в машину, поехал себе дальше.

Также в поле зрения не оказалось никого из правоохранителей, чтобы прекратить драку.

В Киеве на Крещатике компания парней устроила драку (фото: скриншот с видео)

Когда участник потасовки решил, что сдачи он дал достаточно, то просто продолжил путь в сторону станции метро. А его поверженный соперник и зачинщик драки при помощи товарища обул слетевший ботинок, и тоже последовал за остальной компанией.

Были ли молодые люди, которые устроили ночную схватку на Крещатике, в состоянии алкогольного опьянения - сказать сложно.

Видео: в Киеве на Крещатике компания молодых людей устроила драку

Ранее сообщалось, что в Киеве возле новогодней елки на Софийской площади устроили массовую драку.

Напомним также, перед этим в центре Львова устроили массовую драку из-за съемки видео для российского шоу.

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Киев