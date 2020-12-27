В Киеве от коронавируса скончался известный врач-заведующий инфекционной реанимацией

В Киеве от коронавирусной инфекции скончался заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Александр Артемов. Последние 60 дней он находился в реанимации.
О смерти Александра сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.
Он много лет был заведующим инфекционной реанимацией в Александровской больнице, потом - в 9-й больнице, а последние годы - в 5-й больнице столицы.
Голубовская подчеркнула, что Артемов был прекрасным врачом, заведующим и замечательным человеком.
"Можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам", - написала врач.
Александр Артемов (фото: facebook.com/ogolubovska)
Пользователи сети также выразили свои соболезнования.
Напомним, Голубовская спрогнозировала развитие эпидемии.
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