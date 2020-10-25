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В Киеве "копы" спасли женщину от страшной смерти (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве женщина отважилась на страшный шаг, но полицейские ей помешали

В Киеве полицейским удалось спасти женщину, которая решила покончить жизнь самоубийством.

Трагедия едва не случилась в многоэтажке на "Осокорках" (Дарницкий район). Женщина перелезла через перила балкона и намеревалась прыгнуть. Это увидели люди и позвонили на линию "102".

На кадрах видно, что женщина некоторое время стоит на какой-то опоре снаружи балкона, но затем туда выбегает сотрудник полиции и хватает ее. Потом к нему присоединяется другой "коп".

"Внимание! Видео 18+. Только что на Вишняковской женщина пыталась покончить с жизнью. К счастью, полицейские успели вовремя и сняли ее с высоты", - подписаны кадры.

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В Киеве полицейские спасли женщину (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В сети украинцы негодуют, что потенциальная самоубийца на самом деле разыгрывала спектакль, чтобы привлечь к себе внимание:

  • "Так не прыгают. Если человек решил - секунда и все закончено. Так просо внимание к себе привлекают.
  • Если бы хотела прыгать, прыгнула бы. А то так... 95-й квартал.
  • Спектакль. Те, кто действительно хочет - делают все так, чтобы никто не помешал. Тихо вешаются в лесу, например".

К слову, не так давно полицейский шел с работы в Киеве и спас от нападения неадеквата нескольких женщин.

Ранее мы писали также, что в Киеве произошло жуткое самоубийство. 29-летняя женщина выпрыгнула из окна со своей шестилетней дочерью. Обе погибли на месте, а в квартире жуткая антисанитария.

Также сообщалось, что в центре Киеве повесился 21-летний нацгвардеец.

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