В Киеве "копы" избили подростков из-за музыки на улице (видео)

В Киеве сотрудники полиции задержали и избили подростков из-за того, что они слушали музыку на улице. Очевидцы говорят, что молодые люди мешали мужчине, который косил траву.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".
Между мужчиной и подростками сначала произошла словесная перепалка. Потом он отобрал у ребят колонку и сумку и закрыл все это в машине до приезда сотрудников полиции.
Что было дальше неизвестно, но прохожие засняли на видео, как полицейский жестко обращается с задержанным подростком.
Пользователи сети прокомментировали инцидент.
Напомним, в Днепре полицейские жестко скрутили парня без маски. У него сотрясение мозга.
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