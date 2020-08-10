ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве компания по утилизации вывозила опасные медицинские отходы просто на свалку

Киев, Понедельник 10 августа 2020 23:15
В Киеве компания по утилизации вывозила опасные медицинские отходы просто на свалку
В Киеве компания вывозила медицинские отходы на свалку (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве компания вместо утилизации вывозила отходы на свалку

В Киеве компания, которая специализируется на утилизации опасных медицинских и биологических отходов, вывозила медицинские маски, шприцы, иглы, перчатки и халаты на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов за город.

При этом эти отходы должны были сжигаться, а не просто так выбрасываться. Среди отходов были также отходы медицинских учреждений Киева, в том числе из инфекционных отделений. Об этом сообщает прокуратура города Киева на своей странице в Facebook.

В Киеве компания по утилизации вывозила опасные медицинские отходы просто на свалку

В Киеве компания вывозила медицинские отходы на свалку (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Правоохранителям удалось задокументирован вывоз медицинских отходов грузовым автомобилем на один из таких полигонов в Киевской области. В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, которые к нему причастны.

В Киеве компания по утилизации вывозила опасные медицинские отходы просто на свалкуВ Киеве компания по утилизации вывозила опасные медицинские отходы просто на свалку

В Киеве компания вывозила медицинские отходы на свалку (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, в Харькове заметили аномальное нашествие аистов на городской свалке. Очевидцы необычного явления сняли все на видео и выложили его в сеть. На кадрах, сделанных из окна автомобиля, сначала появляются несколько аистов, а затем вдали видно десятки, а то и сотни птиц.

При этом появление огромного количества аистов на свалке выглядит тем более странно, поскольку основная пища аистов - это мелкие позвоночные и различные беспозвоночные животные.

Ранее под Киевом полдня горела мусорная свалка, и у людей начались проблемы с дыханием.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киевсвалка
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь