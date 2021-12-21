UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве коммунальщики опозорились и снег им стал не помехой (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве коммунальщики снова опозорились своими действиями. На этот раз они клали асфальт в снегопад, который начался 20 декабря.

Видео опубликовали в соцсетях очевидцы.

"В Киеве выпал снег - пора класть асфальт", - подписал видео автор.

Он не уточнил, где именно он увидел подобную картину.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В комментариях к записи куча возникла масса гневных комментариев по поводу такой ситуации. Киевляне не понимают логики таких действий дорожников.

Интересно, что мэр Киева Виталий Кличко 20 декабря заявлял, что после начала снегопада на улицы столицы вышли около 300 единиц спецтехники КП “Киевавтодор”.

При этом он не отмечал, что часть из них укладывала асфальт.

Как мы писали ранее, в центре Киева посреди дороги асфальт начал проваливаться просто на глазах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев