В Киеве коммунальщики опозорились и снег им стал не помехой (видео)

"В Киеве выпал снег - пора класть асфальт", - подписал видео автор.

Он не уточнил, где именно он увидел подобную картину.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В комментариях к записи куча возникла масса гневных комментариев по поводу такой ситуации. Киевляне не понимают логики таких действий дорожников.

Интересно, что мэр Киева Виталий Кличко 20 декабря заявлял, что после начала снегопада на улицы столицы вышли около 300 единиц спецтехники КП “Киевавтодор”.

При этом он не отмечал, что часть из них укладывала асфальт.