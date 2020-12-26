В Киеве кавказцы устроили стрельбу под жилыми домами: кричали "Аллах Акбар" (видео)

В Киеве произошла стрельба под окнами жилых домов на Теремках в Голосеевском районе в субботу, 26 декабря. Кроме того, очевидцы слышали крики "Аллах Акбар" и звуки, похожие на взрывы.

Когда на место прибыли полицейские, оказалось, что так "развлекалась" нетрезвая компания в одном из домов на улице Дмитрия Луценко. Об этом передает "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что пьяные гуляки - мужчины кавказской внешности - что-то отмечали, и, чтобы сделать праздник ярче, решили отрыть стрельбу.

Хулиганы сделали несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. На месте инцидента правоохранители обнаружили три гильзы.

Также в сети опубликовали видео с места происшествия - ролик можно посмотреть по этой ссылке.

По словам очевидца, из квартиры, где гуляла шумная компания, выбрасывали вниз на улицу "бомбочки", которые могли быть петардами. Также мужчина рассказал, что отчетливо слышал выкрики "Аллах Акбар", после чего из подъезда вышел пьяный парень с "большим ножом в руке", и задул его из газового баллончика.

Ранее сообщалось, что около месяца назад в Киеве мужчина устроил стрельбу средь бела дня в аптеке из-за маски.

Также мы писали о том, что недавно в Николаеве мужчина с ребенком открыл стрельбу по подросткам.