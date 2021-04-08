В Киеве КамАЗ на бешеной скорости промчался на "красный": чудом не сбил людей (видео)

В Киеве на видео сняли КамАЗ, что на бешеной скорости пронесся на красный свет, едва не убив людей. Инцидент произошел в центре столицы неподалеку от Киево-Печерской Лавры.

Судя по видео, снятом регистратором, грузовик вдруг вылетает из левого ряда, причем частично по тротуару. КамАЗ проносится на красный сигнал светофора в то время, когда пешеходы переходят улицу.

Причем авто пролетает мимо девушки, что вовремя его заметила, и отступила назад. Далее слышны сигналы других автомобилей, водители которых реагируют на неадекватную езду.

"Это у него тормоза отказали или он просто с мозгами не особо дружит? Киев, Лаврская", - подписаны кадры.

То у него тормоза отказали или он просто с мозгами не особо дружит? Киев, Лаврская Posted by Киев Оперативный on Thursday, April 8, 2021

Видео: В Киеве КамАЗ едва не разбил машины и не поубивал людей (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущены таким неадекватным вождением.