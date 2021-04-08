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В Киеве КамАЗ на бешеной скорости промчался на "красный": чудом не сбил людей (видео)

Новина українською → Київ, Четверг 08 апреля 2021 16:55
В Киеве КамАЗ на бешеной скорости промчался на "красный": чудом не сбил людей (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве КамАЗ едва не устроил смертельное ДТП
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на видео сняли КамАЗ, что на бешеной скорости пронесся на красный свет, едва не убив людей. Инцидент произошел в центре столицы неподалеку от Киево-Печерской Лавры.

О деталях ЧП рассказали в Facebook "Киев Оперативный", продемонстрировав видео.

Судя по видео, снятом регистратором, грузовик вдруг вылетает из левого ряда, причем частично по тротуару. КамАЗ проносится на красный сигнал светофора в то время, когда пешеходы переходят улицу.

Причем авто пролетает мимо девушки, что вовремя его заметила, и отступила назад. Далее слышны сигналы других автомобилей, водители которых реагируют на неадекватную езду.

"Это у него тормоза отказали или он просто с мозгами не особо дружит? Киев, Лаврская", - подписаны кадры.

То у него тормоза отказали или он просто с мозгами не особо дружит? Киев, Лаврская

Posted by Киев Оперативный on Thursday, April 8, 2021

Видео: В Киеве КамАЗ едва не разбил машины и не поубивал людей (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущены таким неадекватным вождением.

  • Он, как и многие бараны, считает что это пешеход должен пропускать транспорт на зебре.
  • ЗИЛы, КамАЗы и прочий тяжеловесный автомусор без тормозов нужно запретить. Потенциальные создатели аварийных ситуаций.
  • З Глово перейшов чи що?
  • Пішоход - молодець!
  • Ох, как там всем повезло... Тормоза видимо приказали долго жить.
  • Дівчині респект! Хоч хтось дивиться куди йде.

Ранее мы писали, что в Одессе произошло очень странное дорожно-транспортное происшествие, благодаря которому, как бы это не было парадоксально, удалось спасти жизни нескольких людей.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель влетел в отбойник на мосту Патона и притворился пассажиром.

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